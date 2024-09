Dall'Anpi di Amelia tre giorni di dibattiti musica e giochi

L'Anpi di Amelia in occasione dell' inaugurazione della propria sede, organizza una tre giorni di dibattiti musica e giochi. Si dibatterà del libro di Michela Murgia "istruzione per diventare fascisti", della promozione del referendum contro la legge dell'autonomia differenziata delle regioni e infine dello stato della sanità a Gaza e del genocidio in Palestina con la presenza in connessione online di Alì Roschid.

Saranno proiettatati cortometraggi sulla Palestina in collaborazione con Nazra. Seguiranno ai dibattiti iniziative culturali basate su teatro musica e cinema.



