Da Mencaroni 'moderata soddisfazione' per il turismo umbro

"Moderata soddisfazione" per l'andamento del turismo umbro nei primi nove mesi dell'anno, frutto di una partenza sprint nella prima parte del 2024, viene espressa dal presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni, nell'appuntamento video de "Il punto del presidente", curato dall'ufficio stampa e comunicazione dell'ente camerale. Secondo il quale da giugno si è assistito a un arretramento, "essenzialmente in chiave di turismo degli italiani, dovuto a una stagione estiva penalizzata dalle condizioni meteo, con Perugia e l'Umbria inseriti sempre nelle realtà a bollino rosso, e a una riduzione della capacità di spesa delle famiglie, che hanno sentito gli effetti dell'alta inflazione del 2022-2023 e del forte aumento dei tassi di interesse, con la conseguente riduzione delle risorse delle molte famiglie che debbono pagare un mutuo a tasso variabile, o più in generale che hanno debiti finanziari".

A ciò si aggiunge - per la Camera di commercio - il fatto che la siccità ha penalizzato in modo importante il turismo del lago Trasimeno, in questo caso sia per quanto riguarda le presenze italiane, sia per quelle straniere.

Quanto all'aeroporto, giudizio ampiamente positivo. Ma anch'esso - viene evidenziato -, in alcune tratte, ha subito una riduzione di passeggeri, sempre per i motivi esposti sopra.

E sulla qualità delle strutture ricettive umbre "si sono fatti passi avanti, ma c'è ancora da lavorare".

Ma il presidente allunga lo sguardo al 2025, "un anno di grande importanza con la celebrazione del Giubileo, con il settore turistico umbro che dovrà farsi trovare a posto in ogni suo aspetto di fronte a un anno in cui ci sarà certamente un aumento del turismo di massa, non selezionato ma comunque di notevole rilevanza". Mentre nel 2026 ci saranno gli eventi per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi.



