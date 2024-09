Tesei, con legge famiglia ci sono 30 milioni strutturali

"Abbiamo messo a disposizione 30 milioni per interventi strutturali, che coinvolgono diversi assessorati, su cui i giovani, i minori, le famiglie possono fare affidamento per il futuro. Di ideologia in questa legge non c'è nulla. E non c'è traccia di propaganda elettorale": lo ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei intervenendo in Assemblea legislativa in occasione dell'approvazione della legge sulla famiglia. Che "ha richiesto il tempo necessario per elaborare un provvedimento serio, organico ed efficace" ha aggiunto.

"Dagli interventi - ha sostenuto Tesei - non ho capito quali sono gli aspetti di questa legge che sarebbero sbagliati.

Ho sentito interventi sulla contraccezione, sulle aree interne e su molti altri argomenti che però non hanno attinenza con questa legge. Spiegatemi dunque cosa c'è di sbagliato in questi articoli, che mettono al centro la tutela dei minori, anche in caso di separazione".

"Siamo arrivati a ridosso della campagna elettorale - ha rilevato la presidente - ma questo non può essere un limite della legge. Avere o non avere certi sostegni può fare la differenza. Ma ciò non toglie che siano necessari interventi per incrementare il tasso di occupazione, cosa che peraltro in questi ultimi anni è avvenuta. Con la legge sulla famiglia l'Umbria è una Regione più bella e con più strumenti per affrontare le difficoltà".



