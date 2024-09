Spettacolo ed enogastronomia per promuovere la regione

Si caratterizza come una fusione di due mondi, cinema ed eccellenze enogastronomiche l'iniziativa "Umbria, i sapori del cinema", pensata grazie alla sinergia tra due assessorati regionali.

Il progetto di promozione turistica della Regione Umbria, che punta a valorizzare in particolare i prodotti vitivinicoli e oleari locali attraverso un originale connubio con il cinema, è stato presentato a Perugia dagli assessori umbri al Turismo e all'Agricoltura, Paola Agabiti e Roberto Morroni.

L'iniziativa, curata dalla Rete dei Festival del cinema umbri (Terni Film Festival, Festival del Cinema di Spello, Le Vie del Cinema di Narni, PerSo - Perugia Social Film Festival, Umbria Film Festival di Montone), animerà alcune località del territorio regionale dal 20 settembre al 3 novembre, per cinque weekend in cui saranno organizzate proiezioni cinematografiche gratuite precedute da degustazioni, ospitate in suggestive cantine e frantoi, offrendo un'esperienza che fonde sapori e immagini.

I due assessorati - è stato spiegato - hanno così deciso di sostenere un'iniziativa dal carattere innovativo, con il coinvolgimento di vari soggetti, tra cui AssoGal. Ed illustrando il progetto, il vicepresidente della Regione e assessore all'agricoltura Morroni ha evidenziato che in questo modo "si realizza ancora una volta la fruttuosa collaborazione tra i due assessorati, proponendo un approccio olistico finalizzato alla valorizzazione del territorio umbro e delle sue eccellenze, sottolineando il ruolo centrale dell'arte e della cultura nell'economia regionale".

"Il progetto - ha aggiunto - rappresenta un'importante occasione nella costruzione del sistema Umbria da intendere come brand unitario per la promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio regionale, delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche, del patrimonio storico, culturale, architettonico, veicolando una visione unica e organica del territorio".

Un progetto che, ha spiegato Agabiti, rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di investimento nel settore audiovisivo della Regione Umbria, che ha già portato alla creazione della Fondazione Umbria Film Commission, al sostegno ai Festival cinematografici regionali, e all'organizzazione dell'Umbria Cinema Festival: "La promozione turistica dell'Umbria - ha detto l'assessore al Turismo - è fortemente improntata sulla valorizzazione di tutte le bellezze del territorio mettendo a leva le potenzialità, anche più nascoste.

In questo contesto, non possiamo che guardare con molta attenzione al cinema che si conferma come un grande attrattore turistico. Questo nuovo progetto, insieme alle iniziative legate ai cammini, agli itinerari turistico-culturali, alle ciclovie, gli itinerari ciclabili, sono e saranno ancor di più, un tratto caratterizzante dell'offerta turistica della nostra regione insieme, alla promozione dei percorsi artistici e culturali". Punto focale sarà la Rete dei Festival di cinema umbri, per Agabiti "una realtà che nel tempo sta dimostrando una grande forza creativa e culturale". Ed il valore del progetto è stato infine messo in risalto anche da Luca Ferretti, proprio in rappresentanza della Rete, che ha posto l'accento proprio sull'importanza di un lavoro congiunto all'insegna di un "format unico" e ha ricordato anche il programma che include una parte didattica e passeggiate. Non mancheranno quindi laboratori con le scuole, tour nei luoghi che sono stati set cinematografici e trekking, per far immergere i partecipanti in una dimensione artistica e naturalistica autentica.



