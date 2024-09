Lascia FdI candidato sindaco Terni sconfitto da Bandecchi

Lascia Fratelli d'Italia Orlando Masselli, consigliere comunale a Terni e candidato sindaco del centrodestra alle amministrative del 2023, sconfitto da Stefano Bandecchi. Lo ha annunciato in una conferenza stampa, dopo l'accordo nazionale tra il centrodestra e Alternativa popolare.

"Mai avrei pensato di essere costretto ad abbandonare il partito in cui ho sempre militato" ha detto Masselli. "Da anni faccio politica di militanza - ha aggiunto -, in maniera attiva dal 2009, e ciò mi addolora molto. Esco da Fratelli d'Italia e dal gruppo consiliare. Non mi aspettavo che qualcuno mi chiedesse di rinnegare il mandato elettorale ricevuto al turno di ballottaggio da oltre 16 mila ternani. Il modo di amministrare della giunta Bandecchi, questo sistema, a me non piace. L'ho combattuto nel gruppo di FdI: ringrazio i colleghi consiglieri e faccio un 'plauso' a chi ha il coraggio e anche la faccia di restare dove è, dopo che qualcuno gli ha chiesto di rinnegare le scelte del mandato elettorale".

"Avrò ricevuto almeno 300 messaggi - ha spiegato Masselli -, anche di persone di cui non ho il numero di telefono e che mi dicono che c'è bisogno di coerenza nella politica. Penso di avere agito con coerenza e loro mi danno lo sprone a proseguire così. Poi può darsi che sto sbagliando io. Ma non mi ritrovo proprio in questo progetto, in questa alleanza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA