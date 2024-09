Sempre più internazionale il festival di medicina integrata

Conto alla rovescia per il ritorno del festival di medicina integrata, che si svolgerà a Foligno dal 4 al 6 ottobre. "Dalla medicina tradizionale alla medicina quantistica con le novità dell'AI", questo il sottotitolo dell'iniziativa che si presenta come la più internazionale di sempre. Annunciati infatti ospiti da Gran Canaria e dalla Polonia, oltre che esperti del settore italiani.

Edizione più ricca di sempre, dunque - sottolineano gli organizzatori -, che aprirà con l'anteprima di venerdì 4 con l'incontro con la sanità convenzionale e le associazioni del terzo settore che lavorano nel territorio. Tanti i workshop e le conferenze con iniziative particolari come 'Medicina non convenzionale. Tutele e criticità' dell'avvocato Filippo Teglia, oppure la conferenza di Pindaro Mattoli, proveniente da una delle famiglie più storiche dell'omeopatia. E poi Massimo Bartoli per la fitoterapia e tanti altri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA