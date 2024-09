Pubblicato bando per corso di formazione Economia e accise

È stato pubblicato sul sito dell'Università degli Studi di Perugia il bando per il corso di formazione permanente e continua in "Economia e Accise: energia, alcol e gas naturale - Un'analisi di settore per la qualifica di Esperto in Accise", giunto alla seconda edizione grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Politiche e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il sostegno dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario che garantisce 20 borse di studio a copertura dei costi di partecipazione. Il termine per l'iscrizione è fissato entro la giornata di lunedì 23 settembre 2024.

Il corso si propone di fornire ai partecipanti competenza specifica nel settore dell'Economia e delle Accise con un orientamento tecnico, economico e giuridico. I professori dell'Università, coadiuvati dagli esperti degli Uffici delle Dogane per le materie più tecniche, approfondiranno l'applicazione della normativa nazionale e unionale relativa alle accise sui prodotti energetici, sul gas naturale, sui prodotti alcolici e sull'energia elettrica, le imposte di consumo sugli oli lubrificanti e la tassazione sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto. Le materie tratteranno anche le procedure connesse all'accertamento e alla riscossione delle imposte gravanti su tali prodotti, nonché sull'attività di vigilanza e di controllo sulla produzione, sulla detenzione e sulla circolazione degli stessi.



