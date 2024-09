La Sir Volley dalla presidente della Regione Tesei

A meno di una settimana dall'avvio della nuova stagione, la Sir Susa Vim Perugia campione d'Italia e del mondo di pallavolo maschile è stata ricevuta a palazzo Donini dalla presidente della Regione Donatella Tesei. Un appuntamento tradizionale per la società del presidente Gino Sirci, presente insieme ai dirigenti del club, staff tecnico e giocatori, a partire dal neo capitano Simone Giannelli, che ha già alzato due trofei (la Bogdanka Volley Cup in Polonia e la Jesi Volley Cup nelle Marche) negli appuntamenti di avvicinamento al campionato e dal coach Angelo Lorenzetti.

Nel suo saluto, Sirci ha ricordato i successi della stagione passata, chiusa con quattro titoli. "Quei quattro trofei hanno fatto parlare tutto il mondo, Perugia in termini pallavolistici è al top" ha detto.

La Sir nel prossimo fine settimana si giocherà il primo titolo, la Supercoppa, quest'anno in programma a Firenze.

I Block devils torneranno a giocare anche in Champions League in questa stagione.

"Speriamo di vederci verso primavera con qualcosa nel cassetto", ha detto Sirci alla presidente Tesei, che si è detta felice di ospitare ancora i campioni della Sir a palazzo Donini.

"I risultato della passata stagione è stato straordinario.

L'Umbria è una piccola regione ma si fa conoscere nel mondo per le sue eccellenze e una è la Sir, un patrimonio immenso", ha detto Tesei assicurando il massimo supporto alla squadra. "Vi sostengo e continuerò a farlo - ha aggiunto -. Questa dove siete è la massima rappresentazione del governo della regione e questo vi deve far sentire partecipi di un progetto grande che riguarda l'Umbria e di cui siete una parte importante".

La presidente, che ha poi accompagnato dirigenti e giocatori in un piccolo tour di palazzo Donini per poi chiudere l'incontro con foto e selfie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA