Del Sette nuovo comandante compagnia carabinieri di Terni

Il maggiore Fabio Del Sette, 47 anni, originario di Firenze, è il nuovo comandante della compagnia carabinieri di Terni. Prende il posto del tenente colonnello Valentino Iacovacci che ha assunto nuovo incarico presso la scuola marescialli e brigadieri di Velletri.

Il maggiore Del Sette è stato presentato dal comandante provinciale dell'Arma di Terni, colonnello Antonio De Rosa: "Si trata di una persona di esperienza, che conosce bene la realtà umbra" ha detto.

Laureato in scienze della sicurezza interna ed esterna, Fabio Del Sette negli ultimi sei anni ha comandato la Compagnia di Gubbio. In precedenza ha ricoperto incarichi presso il comando provinciale di Grosseto e la compagnia intervento operativo di Firenze. "Mi sto documentando sulla realtà ternana - ha detto il maggiore - e ho iniziato a conoscerla più da vicino. Allo stesso modo sto approfondendo le principali tematiche connesse alla sicurezza, in particolare quelle più sentite dalla popolazione".



