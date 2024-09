Aperto il nuovo svincolo di San Carlo, sulla statale 675

L'Anas ha completato i lavori per la realizzazione del nuovo svincolo di San Carlo, sulla strada statale 675 "Umbro Laziale", a Terni, interamente aperto al traffico nel pomeriggio di lunedì.

L'intervento, per un investimento complessivo di 5,8 milioni di euro, ha previsto la costruzione di un sottopasso, di una nuova rampa di uscita e di due rotatorie, una sulla viabilità locale e una sull'asse principale della strada statale.

L'Anas spiega in un comunicato che il nuovo svincolo consente di eseguire in sicurezza tutte manovre di immissione e uscita da e verso Orte o Spoleto per chi proviene dalla viabilità locale di San Carlo e Collelicino, risolvendo gli storici problemi di connessione della viabilità locale con quella statale e garantendo anche un collegamento diretto tra i due centri abitati.

Nelle prossime settimane saranno completate anche le opere di finitura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA