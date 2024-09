Agabiti, Umbria terra di cultura e di spettacolo

Ha sottolineato "un'edizione di grande successo che fa della nostra regione una terra di cultura e di spettacolo" l'assessore umbra a Cultura e turismo Paola Agabiti al termine della quarta edizione di Umbria Cinema. La quale ha ricordato come sul grande palco allestito nella Piazza principale di Todi siano sfilati, "grandi attori, registi e sceneggiatori, ma non è mancata la musica, così come le proposte di lettura, a dimostrazione che il mondo della cultura non ha confini".

"Questo importante evento dunque - ha sottolineato Agabiti in una nota della Regione -, si conferma come un appuntamento di successo che attira un numero sempre più elevato di spettatori non solo nella città di Todi. Una vetrina per l'Umbria all'insegna della cultura quindi, per la quale abbiamo lavorato investendo su una promozione integrata del territorio e multisettoriale. In questi anni abbiamo richiamato l'interesse delle case cinematografiche anche attraverso contributi per quelle produzioni che accenderanno le luci sulle nostre città, sui nostri borghi e su tutte le meraviglie ambientali che della nostra regione".

Per Antonino Ruggiano, Sindaco di Todi, "Umbria Cinema, con la grande partecipazione registrata in Piazza, in Teatro, al Nido dell'Aquila, ai Portici Comunali, alla Sala Affrescata e negli altri spazi nei quali si è svolto il Festival, si è confermata la manifestazione ideale per esaltare l'offerta culturale della città, grazie alla capacità di programmazione della Regione e alle scelte artistiche del direttore Paolo Genovese". "L'attenzione del pubblico e dei mezzi di informazione - ha aggiunto - ha consacrato definitivamente l'evento nato appena quattro anni, sia nel format che nella location, dando a tutti gli attori coinvolti lo slancio per lavorare da subito alla prossima edizione, affinché possa risultare ancora più ricca e articolata consolidando la propria posizione tra le più importante kermesse cinematografiche nazionali".



