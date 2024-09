A Gubbio convegno Associazione cavalieri della Repubblica

L'Associazione nazionale cavalieri della Repubblica, che accoglie gli insigniti dell'Ordine al merito, ha organizzato a Gubbio il tradizionale convegno annuale che si è tenuto alla presenza dei sindaci di Gubbio, Magione e Paciano e dei soci della delegazione provinciale.

Da quest'anno, con il premio Asklepios, Assocavalieri ha inteso dare rilievo alla buona Sanità evidenziando le eccellenze, con lo scopo di proporre ai cittadini una più corretta e serena visione del mondo dell'assistenza sanitaria, delle cure, della solidarietà, della qualità e dell'impegno degli operatori.

Nell'edizione 2024 il focus si è concentrata sulla tutela della salute delle giovani generazioni e, nella prima edizione, il premio è stato consegnato al professor Sandro Elisei, direttore sanitario dell'istituto Serafico di Assisi ed allo staff.

Nella mattinata di domenica 15 settembre il premio, nella sua seconda edizione 2024, è stato consegnato al dottor Marco Prestipino, direttore della struttura complessa di Chirurgia pediatrica presso l'Azienda ospedaliera universitaria di Perugia, che può vantare uno "straordinario curriculum professionale unito alla profonda umanità del suo carattere, autore di molte migliaia di interventi di alta specializzazione e di innumerevoli pubblicazioni scientifiche".

Il premio Asklepios è stato conferito da Assocavalieri - si legge in un suo comunicato stampa - "con autentica gratitudine al dottor Prestipino ritenendolo un esempio concreto di costruttore della buona sanità e vuol esprimere apprezzamento per la sua opera meritoria che si concretizza nella particolare attenzione alla salute ed al benessere delle nuove generazioni, che rappresentano il patrimonio più importante ed il futuro della nostra comunità nazionale".

Durante l'incontro è stato inoltre consegnato un premio di studio al giovane Sebastiano Guazzeroni, recentemente insignito dal presidente della Repubblica del titolo di Alfiere per l'atto di eroismo da lui compiuto.



