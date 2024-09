A Foligno la 25/a edizione dei Primi d'Italia

Presentata al Salone d'Onore di Palazzo Donini, a Perugia, la 25/a edizione de I primi d'Italia, il festival che si svolgerà a Foligno dal 26 al 29 settembre.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente di Epta Confcommercio Umbria, Aldo Amoni, della presidente della Regione, Donatella Tesei, del sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, e dell'assessore al Turismo del Comune di Foligno, Michela Giuliani, insieme ad altri partner del festival.

Durante la conferenza stampa, è stato svelato un programma ricco di appuntamenti che quest'anno, oltre a celebrare il gusto e la tradizione della pasta e dei primi piatti, punterà i riflettori anche sulla cultura alimentare e sul benessere. Focus che vuole essere un elemento distintivo per l'edizione, testimoniando "l'evoluzione verso temi di grande attualità e importanza sociale".

"Quest'anno celebriamo un traguardo importante, e lo facciamo ampliando gli orizzonti del festival: oltre a deliziare i nostri ospiti con i migliori chef e i primi piatti più buoni di tutta Italia, vogliamo sensibilizzare il pubblico sull'importanza della cultura alimentare e del benessere psico-fisico," ha detto Amoni.

Per la presidente Tesei "si ripete una delle manifestazioni più attese e tra le più attrattive del nostro territorio".

"Foligno - ha aggiunto - diventa la capitale dei primi piatti, che sempre più si sposano con i nostri prodotti d'eccellenza.

Inoltre tema di questo anno accende i riflettori su una questione fondamentale che riguarda sia la cultura dell'alimentazione che il benessere, perché mangiare bene non è solo una questione di gusto, ma anche di qualità, di ricadute sullo stato fisico dell'individuo nonché di sostenibilità ambientale e di contenimento degli sprechi. Primi d'Italia, dunque, è sempre più un punto di riferimento sia per l'offerta culinaria sia per discutere dei grandi temi che riguardano l'alimentazione".



