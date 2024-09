A Carlo Verdone il premio Proietti di Umbria Cinema

La consegna a Carlo Verdone del premio Gigi Proietti dalla presidente della Regione, Donatella Tesei, ha caratterizzato la conclusione, a Todi, di Umbria cinema, il festival con direttore artistico Paolo Genovese, promosso dalla stessa Regione Umbria e dal Comune di Todi.

La serata, condotta da Gabriella Germani, ha chiuso questa edizione "di grande successo" - sottolineano gli organizzatori - con un'anteprima nazionale, 13 proiezioni gratuite, una mostra fotografica, otto premi consegnati, tre presentazioni di libri, 50 ospiti e oltre 4.000 presenze nelle tre serate tra Teatro Comunale e Piazza del Popolo, e alle proiezione al Cinema Nido dell'Aquila.

Verdone, interprete di tanti indimenticabili successi, intervistato dalla giornalista Gloria Satta, ha ripercorso per il pubblico presente la sua lunga carriera come attore e regista. Non sono mancati divertenti aneddoti, così come i ricordi relativi al suo rapporto con Sergio Leone, Ennio Morricone e Alberto Sordi.

La serata è proseguita con la presentazione del libro "Ennio Morricone, il genio, l'uomo" alla presenza dei due autori: il giornalista Valerio Cappelli e Marco Morricone, figlio del celebre compositore premio Oscar, scomparso nel 2020.

Il regista Massimiliano Bruno ha poi presentato le performance di due allievi del suo laboratorio delle Arti Sceniche. Si sono esibiti Caterina Lucente e Andrea Corallo.

Dopo la presentazione del film fuori concorso "Amici per Caso", con la presenza sul palco il regista e produttore Max Nardari insieme agli attori protagonisti Filippo Contri e Filippo Tirabassi, è poi stata la volta di un'anteprima nazionale.

Il Festival si è concluso con la presentazione e proiezione in anteprima della prima puntata della nuova serie di Rai Fiction "I casi di Teresa Battaglia - Ninfa Dormiente" con Elena Sofia Ricci. Presenti a Todi il regista Kiko Rosati e l'attore Fausto Maria Sciarappa.



