Auto contro un muro, morto il giovane alla guida

Un ventunenne è morto in un incidente stradale avvenuto all'alba di domenica a Calvi dell'Umbria, dove risiedeva, lungo la strada provinciale 71. Secondo quanto appreso il giovane ha perso il controllo dell'auto Ford della quale era alla guida, finendo contro il muro di un'abitazione. Soccorso, per lui non c'è stato nulla da fare.

A seguito dell'impatto, l'auto è stata interessata da un incendio, poi spento dai vigili del fuoco.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Amelia e da quelli della stazione di Calvi dell'Umbria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA