Vertice centrodestra umbro, 'compatto' su necessità allargare

Il centrodestra dell'Umbria si compatta e trova la "massima condivisione" sulla necessità di allargare la coalizione "a chi condivide il programma" che è stato oggi discusso e affinato in una riunione di più di quattro ore. In questo senso sarebbe stata espressa una sostanziale condivisione sulla necessità di aprire a Udc, socialisti, e anche ad Alternativa popolare di Stefano Bandecchi se si concretizzerà l'accordo politico nazionale gestito dai leader del centrodestra. La posizione - secondo indiscrezioni raccolte dall'ANSA - sarebbe emersa in un vertice di coalizione che si è svolto a Montefalco. E al quale ha partecipato anche la presidente della Regione Donatella Tesei.

Dalla riunione non sono emerse particolari contrarietà all'alleanza con Bandecchi da parte del centrodestra che governa la Regione.

Nei prossimi giorni è quindi prevista la definizione dell'accordo nazionale e quindi quindi di quelli regionali.





