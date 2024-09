A Margherita Buy il premio Gigi Proietti di Umbria cinema

Aperta a Todi la quarta edizione di "Umbria cinema", il festival diretto dal regista Paolo Genovese e fortemente voluto dalla Regione Umbria con il supporto di Umbria film commission e del Comune.

L'abbassamento repentino delle temperature ha consigliato di spostare l'evento da piazza del Popolo al teatro comunale, gremito in ogni ordine di posto e che ha visto Margherita Buy mattatrice della serata. A lei il premio Gigi Proietti, che nella serata conclusiva di domenica 15 settembre sarà consegnato anche a Carlo Verdone.

"È un festival che sta crescendo e si sta affermando sempre più nel panorama cinematografico italiano", ha detto all'ANSA Paola Agabiti, assessore regionale alla cultura e al turismo dell'Umbria. "È un'edizione questa - ha proseguito - che può contare su grandissimi artisti e ospiti che in questi giorni hanno raggiunto Todi. In questi quattro anni l'Umbria, anche attraverso questi eventi, si è confermata terra di cultura, arte e di spettacolo".

"Una terra, l'Umbria - ha sottolineato l'assessore - che è in grado di ospitare al meglio turisti e visitatori provenienti da tutto il mondo".

Cuore verde d'Italia che spesso viene scelto anche per grandi produzioni cinematografiche e televisive. "A tal proposito - ha ricordato Agabiti - la Regione la prossima settimana licenzierà un bando, con una dotazione finanziaria iniziale di due milioni di euro, che sarà un contributo alle produzioni che vorranno venire a girare in Umbria".

"Le immagini della nostra regione che si possono vedere sul grande schermo o in televisione sono sicuramente di grande richiamo per i turisti che spesso scelgono proprio le nostre città grazie alle produzioni cinematografiche e televisive girate nei nostri territori", ha sottolineato ancora l'assessore.



