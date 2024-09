Torna ad Assisi il festival internazionale per la pace che dal 15 al 22 settembre proporrà un'edizione "straordinaria" voluta dal direttore artistico Sergio Onofri. Con mostre, incontri, concerti.

La prima di questa storica rassegna risale al 1996, sempre ad Assisi. Onofri, musicista, compositore autore di numerosi brani sul tema della pace e della fratellanza, ha deciso di riproporre il festival "vista la drammatica situazione internazionale".

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Si comincia - annunciano gli organizzatori in un comunicato - domenica con il Gospel For Peace dei Cantori Umbria diretto da Rita Gasperini; lunedì in programma il duo Sarah Minciotti-Simone Gubbiotti (voce e chitarra) interpreti di alcune composizioni di Sarah Minciotti nate dalla sua passata collaborazione con Youssou N'Dour, seguirà il "Free Stage dei Principi di Galles; martedì sarà la volta del Trio Doppler con fantasie sulle musiche operistiche dell'800: Bellini, Verdi, Doppler, Yan Chiang; mercoledì 18 il programma prevede il concerto dell'Orchestra Giovanile Bonazzi Lilli di Ponte Felcino del direttore Natalia Benedetti, e quindi Musiche Andine con Carlos Moscoso Thompson e Friends e il quartetto Namaste in Tango. Giovedì 19 un Blues for Peace con un duo di chitarre composto da Michele Rosati e Rachele Fogu, quindi l'ospite speciale Riccardo Zappa in concerto che presenterà il suo progetto "Gabri Flies To Italy".

Venerdì 20 Pop for Peace con Paola Venturini basso e voce con l'ospite internazionale Paul Moss Group.

Chiuderà il programma musicale il concerto di Artisti Uniti per la Pace con Povia in concerto con la partecipazione di Path of Destiny con Jack Buzz (vibes) e Max Onori (piano).

Domenica 22 settembre giornata conclusiva con la Passeggiata Ecologica in collaborazione con l'associazione culturale "L'Olivo e la Ginestra" con ritrovo all'ingresso del Bosco di San Francesco.



