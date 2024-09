Tesei, Bandecchi? importante condividere il progetto

"L'importante è che si condivida il progetto di futuro per questa regione. Che non si può permettere di tornare indietro, a quello che ho trovato io nel 2019": la presidente umbra Donatella Tesei ha commentato così l'alleanza politica raggiunta, ma non ancora siglata, a livello nazionale dal centrodestra con Stefano Bandecchi, segretario nazionale di Alternativa Popolare e sindaco di Terni in vista delle regionali. La governatrice ha risposto ai giornalisti a Terni, a margine di un'iniziativa.

"I valori aggiunti - ha detto Tesei - li fanno non solo le sigle dei partiti ma le persone. Valuteremo con molta attenzione".

Tesei ha quindi parlato di "un accordo a livello nazionale che sarà declinato secondo le differenze e le esigenze dei vari territori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA