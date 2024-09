Rizzo, anche Bandecchi entra nella dicotomia destra-sinistra

"Anche Bandecchi entra nella dicotomia destra-sinistra, due facce della stessa medaglia.

Democrazia sovrana popolare è l'unica reale forza politica che si batte realmente per una vera alternativa di sistema. Marco Rizzo in Umbria e Francesco Toscano in Liguria possono rappresentare quello che è successo ieri in Turingia-Sassonia e oggi può arrivare in Italia. Occorre una rivincita popolare sulle elites globali, sulle multinazionali, sui privatizzatori della sanità pubblica che hanno i loro servitori nelle istituzioni. Noi vogliamo ribaltare il tavolo": a dichiararlo Marco Rizzo, candidato alla carica di governatore dell'Umbria per Dsp.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA