Prisco, Bandecchi? Lega-FI ci chiedono di allargare coalizione

"La Lega che esprime la candidatura a presidente di Donatella Tesei, ci chiede, insieme a Forza Italia, di allargare la coalizione in Umbria e non solo". Il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Emanuele Prisco risponde così all'ANSA sull'accordo tra centrodestra e Stefano Bandecchi, segretario di Alternativa popolare e sindaco di Terni, in vista delle regionali.

"Fermo restando il quadro di alleanze che si profila a livello nazionale - afferma Prisco - noi lavoriamo per confermare il buon governo in Umbria e siamo favorevoli all'allargamento della coalizione se utile a non riconsegnare alla sinistra la regione".

E su Terni cosa accadrebbe se l'accordo delineato, ma non ancora firmato, dovesse andare in porto? "Resteremo comunque all'opposizione di un'amministrazione comunale che ci vede molto critici su forma e merito delle scelte amministrative".



