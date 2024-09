Pasquinelli, Bandecchi ultima ruota del carro centrodestra

"Bandecchi, come già fece per le comunali a Perugia, ritira la sua candidatura in vista delle regionali. Andrà con la Tesei, diventando l'ultima ruota del carro del centro destra": così Moreno Pasquinelli, candidato alla presidenza della regione Umbria per il Fronte del dissenso.

"La morale di questa vicenda è semplice: tutto fa brodo per restare al potere" aggiunge.

"Dalla parte del centro sinistra stessa musica - sostiene Pasquinelli -: un'ammucchiata oscena con tante liste dietro al Pd pur di raccattare voti a strascico. Centro destra e centro sinistra sono come i ladri di Pisa, litigano di giorno per rubare (voti) di notte. Ci vogliono far credere che le prossime elezioni saranno un referendum, che sarebbe inutile votare per forze nuove opposte alle due ammucchiate, come il Fronte del dissenso. In verità stanno dicendo che ci considerano un pericolo. Chi ragiona con la sua testa sa che il solo voto utile è quello che lorsignori considerano una minaccia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA