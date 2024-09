L'Umbria sarà a Vinitaly.Usa, Regione approva partecipazione

La Giunta regionale ha approvato la partecipazione della Regione alla prima edizione di Vinitaly.Usa "International Wine and Spirits Trade Show", che si svolgerà a Chicago il 20 e 21 ottobre.

Secondo Palazzo Donini "questa partecipazione rappresenta un'opportunità strategica per promuovere le eccellenze vitivinicole umbre e rafforzare la presenza della regione nei mercati internazionali".

La decisione di partecipare a questo evento - viene spiegato in una nota - si basa su un'analisi approfondita delle potenzialità della manifestazione e sull'importanza di un proprio spazio istituzionale per mettere in luce i prodotti e i territori di provenienza. Per garantire un'adeguata integrazione e cooperazione, la Regione stipulerà un accordo di collaborazione con la Camera di commercio dell'Umbria, per una sinergia tesa a ottimizzare la visibilità delle sue imprese vitivinicole, attraverso la promozione mirata e coordinata.

"La nostra partecipazione a "Vinitaly.USA 2024" - dichiara l'assessore all'Agricoltura della Regione Umbria, Roberto Morroni - rappresenta una tappa fondamentale per valorizzare il patrimonio vitivinicolo umbro e per rafforzare l'immagine della nostra regione a livello internazionale. Siamo convinti che questa iniziativa non solo supporterà la crescita del comparto, creando nuove opportunità di mercato per i nostri produttori".

Con questa iniziativa, la Regione Umbria - si legge ancora nella nota - "dimostra l'impegno nel dare rilevanza alle sue tradizioni agricole e vitivinicole".

"Il vino umbro - continua l'Assessore Morroni - è un autentico tesoro del patrimonio enogastronomico italiano, grazie alla sua qualità che si lega profondamente alla cultura del territorio e alla biodiversità. Le colline umbre danno vita a vini straordinari. Inoltre, la sinergia tra vino e turismo stimola l'economia locale, attirando enoturisti in cerca di esperienze uniche. Questa interazione peraltro valorizza le eccellenze locali. Il vino umbro è ambasciatore delle nostre radici e della bellezza di questa regione".



