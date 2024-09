Completati i lavori nuovo reparto radiologia ospedale Terni

Completati i lavori del nuovo reparto di radiologia dell'ospedale di Terni. I lavori hanno riguardato il riadattamento di locali precedentemente destinati a magazzino economale e ad ambulatori medici, dotandoli di tecnologie all'avanguardia per la diagnostica per immagini.

Alla conferenza stampa di presentazione dell'intervento erano presenti la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, quella dell'Assemblea legislativa, Eleonora Pace, il direttore generale del Santa Maria, Andrea Casciari, l'assessore regionale Enrico Melasecche, la presidente del Consiglio comunale di Terni, Sara Francescangeli e il direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università, il professor Vincenzo Nicola Talesa.

"Questo intervento - ha spiegato Casciari - è di fondamentale importanza perché permetterà di avere una riorganizzazione degli spazi sicuramente più funzionale ai nostri pazienti. Inoltre, l'aggiornamento della tecnologia a nostra disposizione va nella direzione di incrementare la qualità della prestazione sanitaria".

"Voglio ringraziare - ha spiegato la governatrice Tesei - la direzione ma in particolare tutto il personale dell'ospedale per la loro professionalità e per la capacità di fare rete con le altre strutture sanitarie regionali. I macchinari sono importanti, ma la differenza la fanno i medici. Come Regione abbiamo puntato su un investimento di oltre 4 milioni per dare nuovo corpo a questa area del Santa Maria. Oggi finalmente possiamo contare su una ottimizzazione degli spazi e su un notevole implemento delle tecnologie. Si tratta di un intervento in linea con la nostra volontà di innalzare sempre i nostri livelli e che si aggiunge anche alla realizzazione della pista per l'elisoccorso, qui al Santa Maria, che a breve verrà inaugurata".

Il progetto, avviato a giugno 2021 con la consegna dei locali destinati alla diagnostica per immagini davanti alla radioterapia oncologica, ha incluso l'installazione di una Tac Philips e di un ortopantomografo. Nel giugno 2023 i lavori della radiologia hanno interessato l'ex area destinata precedentemente a magazzino economale, per consentire la realizzazione dei nuovi studi medici della nuova radiologia a completamento di quanto realizzato nel 2021.

I nuovi spazi, con il completamento dei lavori al piano meno due, trovano ora posto oltre alla nuova radiologia la medicina nucleare, la risonanza magnetica, la radioterapia oncologica e la fisica sanitaria.



