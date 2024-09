Monteleone di Orvieto, il Comune invita al decoro urbano

Mantenere e migliorare il decoro urbano e la sicurezza del territorio a favore della sicurezza e del decoro. E' l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Monteleone di Orvieto che avviato una serie di azioni specifiche per contrastare il degrado di immobili e terreni sul territorio comunale che versano in stato di abbandono e degrado.

Il Comune ha inviato formali solleciti ai proprietari delle aree e degli immobili per spiegare l'obiettivo dell'iniziativa e richiedere interventi tempestivi al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e di rispetto delle norme vigenti.

L'obiettivo, spiega sempre il Comune, è quello di garantire un ambiente cittadino più sicuro e ordinato, nonché prevenire potenziali rischi per la salute pubblica.

L'amministrazione ha anche reso nota la propria intenzione di monitorare costantemente la situazione e di assumere, se del caso, le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di legge. Il monitoraggio sta proseguendo in questi giorni per fare il quadro della situazione e verificare l'adempimento delle prescrizioni.



