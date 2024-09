Benedetta Buccellato al Teatro degli Occhi con Anna Cappelli

Benedetta Buccellato torna sul palco del Teatro degli Occhi di Calvi dell'Umbria con "Anna Cappelli", testo scritto nel 1986 da Annibale Ruccello, per la regia di Amedeo Fago. L'attrice, che fu anche la prima interprete dell'opera, sarà di scena sabato 14 e domenica 15 settembre e poi sabato 21 e domenica 22 settembre (il sabato alle 19,30 e la domenica alle 17,30). A promuovere lo spettacolo l'Associazione Laura e Morando Morandini, con il contributo della Fondazione Carit. "Riprendo ora Anna Cappelli, dopo 38 anni, con la regia di Amedeo Fago che, da eclettico uomo di teatro e da architetto, ha trasformato la chiesa seicentesca di Santa Lucia nel Teatro degli occhi. E con i costumi dell'amica Lia Morandini. Qui, a Calvi dell'Umbria, dove ho scelto di vivere" dice Buccellato.

"Sapevo che riprendere Anna Cappelli dopo tanti anni - continua - sarebbe stata un'esperienza difficile e delicata. Potevo affrontarla solo in sintonia con professionisti che stimo e cui voglio bene. Anna Cappelli è invecchiata e la regia di Amedeo Fago, nel totale rispetto delle parole di Annibale, ha immaginato per la protagonista un presente differente, fatto di memoria, di magiche rievocazioni e di inevitabile epilogo". Lo spunto drammaturgico del testo deriva da un fatto di cronaca che fu suggerito a Ruccello dalla stessa Buccellato.

"Quando Benedetta mi ha parlato della sua intenzione di rimetterlo in scena, chiedendomi di farne la regia - spiega Fago -, non ho potuto non tener conto della singolarità di questa proposta. Sono passati 38 anni da quando un giovane e già affermato autore scrisse questa 'commedia tragica' per una giovane e già affermata attrice, creando uno straordinario personaggio che conteneva in sé i valori, le aspirazioni, i vizi e le patologie della piccola borghesia di provincia dell'epoca".

Conclude Fago: "Oggi, non potevo non chiedermi: 'che cosa ne è stato di Anna Cappelli in tutti questi anni?'".



