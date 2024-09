Bandecchi: intesa raggiunta con il centro destra

"Ad oggi gli accordi sono fatti. Certo, ogni partito deve prendere posizione al proprio interno, deve fare politica. Ma l'intesa è raggiunta, non ancora siglata: mi attendo che avvenga nelle prossime 24 ore anche perché da lunedì ci sono otto giorni per preparare ciò che serve per la Liguria": così all'ANSA Stefano Bandecchi, segretario nazionale di Alternativa Popolare e sindaco di Terni, sull'alleanza politica con il centrodestra in vista delle regionali. In Umbria sosterrà Tesei, rinunciando alla sua candidatura come presidente della Regione.

"L'accordo - ha spiegato Bandecchi - è nazionale ed Alternativa Popolare entra nella coalizione di centro destra ad ogni livello, di governo, locale, insieme a Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Democratici. Un'intesa che si svilupperà nel tempo, partendo dalle elezioni regionali in Liguria, Umbria, Emilia Romagna e poi tutto il resto". Bandecchi, in Umbria, come detto, rinuncia alla propria candidatura a presidente della Regione: "La nostra candidata è la presidente uscente Donatella Tesei e la sosterremo, io sono a disposizione della coalizione per migliorare ciò che è necessario e sicuramente apporteremo la nostra mentalità". "Abbiamo la convinzione che ciascun partito abbia un elettorato diverso dagli altri, noi siamo liberali, a pieno titolo nel Partito Popolare Europeo, neo-Degasperiani. Anche Forza Italia è nel Ppe ma ognuno ha la sue specificità. E poi bisogna distinguere Stefano Bandecchi, che oggi è segretario di Ap, ha il suo carattere e il suo modo di fare, da Alternativa Popolare che è un partito con un suo percorso e una sua autonomia". "Resterò sindaco di Terni, senz'altro - ha aggiunto Bandecchi - a prescindere dall'esito del voto regionale. Diciamo che questa intesa vale per tutta l'Italia meno che per Terni, dove non credo che il centrodestra attuale entrerà in coalizione con Ap. Un messaggio ai consiglieri comunali (con cui ha spesso polemizzato e oltre, ndr) di centrodestra di Terni? Un saluto e un abbraccio da bravi fratelli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA