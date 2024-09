Ministro Urso al question time alla Camera su vicenda Ast

"La differenza sul costo dell'energia in raffronto con la Francia e la Germania e altri paesi è dovuta principalmente al fatto che quei paesi utilizzano l'energia nucleare. L'unica soluzione strutturale al costo dell'energia in Italia è riaprire la strada del nucleare, pulito e sicuro come quello di terza generazione". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al question time alla Camera, circa la vicenda Ast, ricordando che mentre si stava "realizzando l'accordo di programma, l'azienda Arvedi" come elemento primario "ha rappresentato i costi dell'energia".

"In un tavolo di questa mattina con la Presidenza del Consiglio, il Dipartimento politiche europee, la Regione e i nostri tecnici del ministero, abbiamo fatto alcune ipotesi, la cui fattibilità stiamo verificando in queste ore, soprattutto in chiave di compatibilità con l'Unione europea e sarà mia cura informare l'Aula, i sindacati e l'azienda di questi sviluppi", ha detto Urso, ripercorrendo le varie fasi dell'impianto siderurgico di Terni. "Noi ci siamo subito attivati sin dall'inizio della legislatura, per dare concretezza a quella che era soltanto una cornice, dopo l'acquisizione di Arvedi del 2022, abbiamo sviluppato un lavoro comune con il Mase, le altre istituzioni regionali e il gruppo Arvedi finalizzato alla predisposizione di un accordo di programma con risorse per gli investimenti, ai fini di un piano di rilancio per la riconversione industriale e lo sviluppo economico e produttivo nonchè di messa in sicurezza permanente dell'area industriale.

Mentre stavamo realizzando e stiamo realizzando questo accordo di programma l'azienda ci ha rappresentato come primaria la questione dei costi dell'energia". Ma "sono due questioni diverse che rispondono a diverse regole europee. Gli interventi di sostegno ai costi operativi per l'energia sono delimitati, circoscritti da regole europee, ben diversamente da quelli che possono determinare il supporto agli investimenti".



