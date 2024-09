Amelia, il 13 e 14 'Lo Sport in Piazza, proviamoli tutti'

E' in programma venerdì e sabato prossimi, 13 e 14 settembre ad Amelia, l'evento "Lo Sport in Piazza, proviamoli tutti 2024", una manifestazione interamente dedicata alla promozione dello sport per giovani e adulti e ai temi del benessere, della salute e della socialità. L'evento si svolgerà in Piazza XXI Settembre e ai Giardini della Passeggiata, dove i partecipanti avranno l'opportunità di provare una vasta gamma di discipline sportive per scoprire quella più adatta alle loro passioni e caratteristiche.

L'obiettivo principale - spiega una nota della Provincia di Terni - è creare un'occasione di svago, divertimento e sensibilizzazione alla pratica sportiva.

"Lo Sport in Piazza" nasce sotto il segno dei valori dello sport, del benessere e della comunità ed è promosso dalla Provincia e dal Comune nell'ambito del progetto "Play-Giovani in Gioco", parte del programma nazionale Game Upi, finanziato dal Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport e promosso dall'Unione delle Province italiane e che punta a promuovere l'autodeterminazione, il movimento e il protagonismo dei giovani attraverso sport e iniziative formative.

Il progetto coinvolge venti province italiane e mira a incentivare l'inclusione sociale, l'aggregazione giovanile e il benessere fisico. La Provincia di Terni, con il progetto "Play-Giovani in Gioco" ha già avviato diverse iniziative per stimolare la partecipazione sportiva e promuovere uno stile di vita sano, sia nelle scuole che all'interno della comunità.

Questo evento rappresenta un'ulteriore tappa di questo percorso, offrendo ai giovani e alle famiglie l'opportunità di avvicinarsi allo sport e di sperimentare direttamente le discipline proposte.

Durante la manifestazione saranno presenti stand di associazioni e società sportive con allenatori e istruttori pronti a guidare i partecipanti nella scoperta di diverse discipline. Altri partner del progetto e altre realtà locali offriranno inoltre approfondimenti tramite desk informativi sui temi legati al benessere, all'alimentazione e all'inclusione sociale attraverso lo sport, arricchendo ulteriormente l'offerta e il dialogo con la cittadinanza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA