A Bettona in fiamme materiale potenzialmente pericoloso

I vigili del fuoco sono intervenuti, intorno alle ore 10.30 di oggi, mercoledì 11, per un incendio divampato in un capannone a Bettona.

Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo, visibile da diversi chilometri di distanza, e sono state numerose chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco.

Sul posto sono immediatamente intervenute squadre provenienti dal distaccamento di Assisi e un rinforzo dalla centrale con autobotte, al fine di circoscrivere e domare l'incendio. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, all'interno del capannone, presumibilmente sotto sequestro, potrebbero essere presenti dei toner. Per questo motivo, i vigili del fuoco stanno operando con la massima cautela, attendendo il raffreddamento completo delle strutture prima di procedere con le operazioni di bonifica e di accertamento delle cause. Al momento l'incendio è sotto controllo, ma le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area sono ancora in corso. Si invitano i cittadini a evitare la zona e a seguire le indicazioni delle forze dell'ordine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA