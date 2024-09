Uil si mobilita per referendum autonomia differenziata

Settimana di mobilitazione per la Uil dell'Umbria, in campo per la raccolta firme per la richiesta del referendum abrogativo della legge per l'Autonomia differenziata. Diversi gli appuntamenti previsti su tutto il territorio regionale domani, giornata voluta dalla Uil nazionale come firma day in tutta Italia ma appuntamenti anche fino a domenica 15.

Domani i banchetti della Uil saranno presenti dalle 10 alle 12 a Perugia, in piazza Italia e presso la stazione degli autobus di piazza Partigiani (in questo caso dalle 11 alle 14, promossa da Uil Trasporti); a Terni in largo Villa Glori, fuori dai locali dell'Asm di Terni dalle 11 alle 13 e fuori dai locali di Sda Terni dalle 17 alle 18.30; a Città di Castello presso l'ingresso della sede della Uil dalle 9 alle 12 e a Foligno in via Fiamenga 55, nell'area parcheggio della sede della Uil, sempre dalle 9 alle 12. A Foligno oggi banchetto anche fuori dai locali delle Grandi officine di Trenitalia dalle 13 alle 15.

Giovedì 12 settembre raccolta firme anche all'ingresso dell'ospedale San Giovanni Battista di Foligno. Lo stesso giorno Feneal, Uil Pensionati e Ada Umbria saranno presenti a Ponte San Giovanni al mercato. Venerdì 13, dalle 9 alle 12, il banchetto per la raccolta firme della Uil sarà presente all'inizio di via Cacciatori delle Alpi.

"L'invito della Uil - si legge in un suo comunicato - è a firmare per chiedere un referendum che potrà abolire una legge che spaccherà il Paese, creando cittadini di serie A e di serie B".



