Squarta firma atto per istituire fondo anche per Trasimeno

Il parlamentare europeo di Fratelli d'Italia Marco Squarta ha co-firmato un emendamento "che spinge per l'istituzione di un fondo di prevenzione dedicato alle emergenze legate ai cambiamenti climatici, come il prosciugamento di fiumi e laghi". "Penso al nostro Lago Trasimeno e alle difficoltà idriche che vive da tempo" ha spiegato su Facebook.

"L'obiettivo - ha spiegato Squarta - è di finanziare misure preventive efficaci che possano mitigare i danni futuri e agire in caso di grave siccità. Il fondo proposto mira a intervenire in modo efficace e rapido in un contesto gravemente compromesso.

Continuerò a lavorare affinché questa proposta possa diventare realtà, per difendere l'ambiente, la vivibilità e il duro lavoro delle nostre comunità, per dare una speranza di vita e sopravvivenza a uno dei luoghi più belli dell'Umbria".



