Schlein e candidata presidente Umbria alla Festa dell'Unità

Ci sarà anche la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, che dialoghera' con la candidata presidente della Regione Umbria per il centrosinistra Stefania Proietti, alla Festa dell'Unità regionale in programma dal 13 al 15 settembre a Umbertide. L'appuntamento sabato 14 settembre alle 18. All'incontro dal titolo "In cammino per l'Umbria" ci sarà anche il segretario regionale Pd Tommaso Bori.

Bori, durante la presentazione del programma della tre giorni e degli ospiti nella sede della Fondazione Pietro Conti a Perugia, ha affermato che "con le elezioni regionali vorremmo che in autunno si realizzi un 3 a 0 dopo che sei capoluoghi in Italia, tra cui Perugia, hanno cambiato colore con le recenti elezioni comunali".

Bori ha poi invitato la presidente della Regione Donatella Tesei a comunicare la data delle elezioni. "Ancora non ci è dato di conoscerla - ha detto - e anche per questo la presentazione ufficiale e collegiale di Proietti è quindi rimandata appena si saprà la data".

Per la responsabile regionale Feste dell'Unità Sarah Bistocchi questo momento fisso di festa "per stare insieme intorno alla politica" è anche "una occasione per raccontare sia le nostre battaglie ma anche le nostre proposte". Ha quindi parlato delle campagne referendarie contro l'autonomia differenziata, "scempio soprattutto per la nostra regione" e a favore del salario minimo.

Tra gli ospiti nazionali del Pd sono attesi anche la coordinatrice della segreteria Marta Bonafoni, il tesoriere Michele Fina e il responsabile Enti locali Davide Baruffi.

L'evento conclusivo dal titolo "Un'eredità che guarda al futuro" sarà dedicato ad Enrico Berlinguer. Tra gli interventi anche quello di Massimo D'Alema, presidente Fondazione Italianieuropei.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA