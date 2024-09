Proietti Trotti, legge su Prociv un riconoscimento importante

"L'approvazione del disegno di legge predisposto dalla Giunta regionale concernente la 'Disciplina del sistema regionale di protezione civile' rappresenta un riconoscimento importante per tutti gli uomini e le donne che quotidianamente si impegnano per la sicurezza della comunità in tante situazioni": lo ha affermato Elena Proietti Trotti (FdI) a margine della seduta odierna dell'Assemblea legislativa.

"Nella mia esperienza di assessore comunale - ha aggiunto, secondo quanto riferisce un comunicato della Regione - ho avuto risposte sempre positive ogni qualvolta mi sia capitato di dover ricorrere alla Prociv, per cui non posso che ringraziare tutte queste persone che si adoperano con abnegazione e senso del dovere in ambiti cruciali. Si tratta di un primo, importante passo che dovrebbe portare anche alla valutazione di una scuola di alta formazione di protezione civile, che troverebbe proprio nella nostra regione il luogo ideale per la messa a punto di un sistema divenuto sempre più importante per il vivere civile e per la sicurezza delle persone".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA