Tesei, primo giorno di scuola importante e ricco d'emozioni

Parla di "un giorno importante e ricco di emozioni" la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei rivolgendosi "a tutti gli studenti che si apprestano a iniziare l'anno scolastico, alle loro famiglie e agli insegnanti". Lo fa con un video su Facebook.

"Ricordo ancora - spiega Tesei - le emozioni che ho provato io quando ho iniziato il percorso di scuola e devo dire emozioni che si rinnovavano in tutti gli anni. Ero una bambina per certi aspetti timida con però una grande voglia d'imparare. Le emozioni sono poi cambiate nel corso della mia vita e una grandissima l'ho provata quando ho accompagnato per il primo giorno di scuola i miei figli. E oggi provo un sentimento e un'emozione diversa, altrettanto importante. Ho accompagnato a scuola il mio nipotino Enea per il primo giorno di prima elementare e ho visto anche lui da una parte entusiasta e dall'altra curioso ma anche per certi aspetti un pochino spaventato per il nuovo ciclo di studi. Mi sento di dire che il sentimento che ci deve accompagnare assolutamente tutti insieme è quello della curiosità, della voglia di studiare perché rendere liberi, è quello di conoscere gli insegnanti con i quali costruire rapporti rivolti a una crescita armoniosa fatta di socialità e di scoperte".

Tesei ha quindi invitato le famiglie "ad accompagnare in tutti i cicli di studio i propri figli con attenzione ma nello stesso tempo lasciandoli liberi di sperimentare".

"Vi auguro veramente un buon anno scolastico a tutti" ha concluso la presidente della Regione.



