Ruggiano, Umbria Cinema per Todi corona estate straordinaria

"La quarta edizione di Umbria Cinema è per Todi il coronamento di un'estate straordinaria in termini di eventi e di presenze e uno stimolo ulteriore alla crescita della propria offerta di ospitalità sia in termini quantitativi che qualitativi":è quanto ha detto il sindaco di Todi Antonino Ruggiano nel corso della presentazione del festival che si svolgerà nella cittadina umbra.

"Ancora una settimana all'insegna dell'arte e della cultura, stavolta quella cinematografica, per la città di Todi, con una proposta di alto livello qualitativo e di forte richiamo mediatico - ha aggiunto Ruggiano -. Un mix al centro della strategia regionale di valorizzazione e promozione di tutti i territori dell'Umbria, sempre più spesso location ideali per importanti produzioni di cinema e tv e, di conseguenza, destinazioni turistiche privilegiate".



