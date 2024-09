Ripresa circolazione treni Città Castello-Ponte S. Giovanni

Riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Città di Castello - Perugia Ponte San Giovanni, dove Rete ferroviaria italiana ha portato a termine gli interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale avviati lo scorso 15 giugno.

Rfi spiega, attraverso un comunicato, di avere eseguito "importanti lavori che puntano a uno sviluppo tecnologico e prestazionale della linea, in grado di garantire una maggiore regolarità del servizio ferroviario ed un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, una ottimizzazione dei tempi di viaggio". In particolare hanno riguardato l'attivazione, sull'intera linea, dell'European Rail Transport Management System di Livello 2, definito il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, la realizzazione di nuovi fabbricati tecnologici e l'adeguamento di quelli esistenti funzionali alla nuova tecnologia; demolizioni magazzini merci e costruzione fabbricati tecnologici; la predisposizione per installazione antenne Gsm-R per radiopropagazione segnali terra-treno; lavori di risanamento e conservazione delle opere idrauliche della tratta Umbertide-Città di Castello; completamento dell'installazione della nuova linea elettrica di contatto nella tratta Perugia S.

Anna e Perugia Ponte San Giovanni.

Gli interventi hanno visto impegnate giornalmente sui cantieri circa 180 persone, fra personale di Rfi e delle ditte appaltatrici. Con un investimento di oltre 45 milioni di euro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA