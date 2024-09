Polizia arresta presunto autore di 17 tra furti e rapine

E' ritenuto responsabile di 17 tra furti e rapine ai danni di esercizi commerciali di Perugia, un cittadino di 26 anni, italiano ma originario dell'Eritrea, nei confronti del quale la polizia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. Furto aggravato, rapina, ricettazione, lesioni personali ed utilizzo indebito di carta di pagamento i reati contestati al termine delle indagini svolte dalla squadra mobile. Reati messi in atto, secondo l'accusa,tra il maggio 2023 e l'agosto 2024 e, in alcuni casi, usando violenza nei confronti degli addetti alla sicurezza che lo avevano sorpreso a rubare.

Gli agenti, dopo aver visionato le immagini dei sistemi di video sorveglianza, sentito vittime e testimoni, sono risaliti al 26enne nei confronti del quale la Procura ha chiesto e ottenuto la misura cautelare. Il primo episodio contestato risale al 27 marzo 2023 quando l'uomo, sempre secondo l'accusa, sorpreso a rubare alcuni prodotti in un supermercato, avrebbe colpito a pugni e gomitate il vigilante che cercava di fermalo.

Poi gli altri colpi contestati: un furto di 600 euro dalla cassa di un supermercato in piazza IV Novembre, prodotti sottratti per un valore di 240 euro in un negozio in Strada Tuderte, dal quale l'indagato sarebbe poi scappato, grazie all'aiuto di un complice a bordo di un'autovettura rubata, altri furti in supermercati di Olmo, di via Cesare Beccaria, della Trinità, di via della Pallotta, di Piazza Matteotti, di via Martiri dei Lager e di via Eugubina. In due casi l'indagato avrebbe rubato carte di pagamento ad altrettanti cittadini per poi utilizzarle acquistando sigarette in alcuni distributori automatici e altri prodotti. Risale, invece, al 30 maggio scorso, la rapina in un supermercato di piazza Matteotti durante la quale il 26enne, hanno ricostruito gli agenti, dopo aver sottratto alcuni prodotti esposti, avrebbe ingaggiato una colluttazione con un dipendente che si era accorto dell'accaduto. Sempre in pieno centro, in Corso Vannucci, lo stesso soggetto è accusato di essersi impossessato di 1.780 euro dalla cassa di un esercizio alberghiero e ristorante. L'ultimo colpo attribuitogli è del 3 agosto scorso: anche in questo caso il 26enne avrebbe procurato lesioni personali giudicate guaribili in 40 giorni a un addetto alla vigilanza che lo aveva sorpreso a rubare. L'uomo si trova attualmente nel carcere di Capanne.



