Pastorelli, legge sulla famiglia vuole sostenere la natalità

"La nostra legge, che è in approvazione, è stata concepita per promuovere e sostenere le politiche familiari e la natalità nella nostra regione, rispondendo a esigenze concrete e urgenti della nostra comunità": lo dichiara, facendo riferimento alle critiche mosse dai consiglieri regionali Tommaso Bori (Pd) e Thomas De Luca (M5s) sulla recente approvazione in terza Commissione della 'legge sulla famiglia', il capogruppo di Forza Italia all'Assemblea legislativa, Stefano Pastorelli. "Le accuse di forzature legislative e di limitazione dei diritti delle minoranze - evidenzia - sono infondate e strumentali. Il nostro obiettivo è stato quello di creare un quadro normativo che metta a sistema una serie di misure a favore delle famiglie umbre, garantendo loro il supporto necessario in ambito sanitario e sociale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA