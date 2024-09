Nuova veste per visit-assisi.it, portale turistico di Assisi

È online il nuovo visit-assisi.it, portale ufficiale d'informazione turistica di Assisi, che è stato completamente rinnovato nella veste grafica e nei contenuti per proporre a visitatori e turisti uno strumento più moderno, funzionale e accessibile per scoprire il ricco patrimonio culturale e ambientale della città e organizzare la propria esperienza e vacanza.

L'iniziativa è stata promossa dal Comune di Assisi, con fondi legati al bando indetto dal Ministero del Turismo per il rilancio di città a vocazione turistico-culturale, riconosciute dall'Unesco come Patrimonio dell'Umanità, vinto dall'ente con il progetto "Vivi Assisi. Valorizzazione dei luoghi francescani con itinerari naturalistici, etici ed esperienziali". L'intervento - sviluppato da Eventuno, web agency umbra specializzata nel settore, con la direzione dell'ufficio Turismo e Marketing territoriale del Comune - è stato illustrato in un incontro pubblico nel palazzo comunale.

In questa occasione sono stati anche illustrati i dati relativi alle presenze turistiche, nei primi sette mesi del 2024, che vedono Assisi - è stato sottolineato - "regina indiscussa" del turismo regionale, con oltre 826 mila presenze nel comprensorio e un trend in aumento rispetto allo scorso anno, "quando già si parlò di vero e proprio record di turisti".

Il nuovo portale è stato concepito per garantire - è stato spiegato nell'incontro - un accesso "equo e privo di barriere" a tutte le informazioni turistiche della città. Il nuovo visit-assisi.it integra funzionalità specifiche rivolte agli utenti con disabilità, quali il supporto per screen reader, un "adeguato" contrasto cromatico, testi alternativi per le immagini e una navigazione ottimizzata per l'uso da tastiera.

Caratteristiche che assicurano anche alle persone con difficoltà visive, uditive, motorie o cognitive di poter fruire del portale in maniera autonoma e agevole.



