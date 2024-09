'Buon inizio anno scolastico' dalla Provincia di Perugia

Nel primo giorno di scuola, per la maggior parte delle scuole umbre, la presidente della Provincia di Perugia e tutto il Consiglio provinciale augurano un "buon inizio di anno scolastico a studenti, famiglie, dirigenti, docenti e a tutto il personale Ata del territorio". "Il nostro Ente - hanno sottolineato in una nota - sta attuando un ampio piano di costruzione e miglioramento di edifici scolastici, anche grazie ai fondi del Pnrr, per garantire agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, spazi sicuri, adeguati e rispondenti alle esigenze didattiche. Siamo convinti che la scuola rappresenti il cuore pulsante della nostra società, dove si formano i cittadini del futuro, per questo ci auguriamo che gli studenti inizino un percorso formativo personale proficuo e entusiasmante".



