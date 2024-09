Ascani e Verini, su Ast nuova prova dell'inerzia del governo

Per i parlamentari del Pd Anna Ascani e Walter Verini "una nuova prova dell'inerzia di questo governo e dell'incapacità di definire serie politiche industriali è data anche dall'annuncio di Arvedi di ridurre le produzioni e ricorrere ad ammortizzatori sociali". "Nei giorni scorsi lo stesso gruppo aveva lanciato l'allarme sull'insostenibile peso dei costi energetici" ricordano in una nota congiunta.

"L'acciaio a Terni è strategico - sottolineano Ascani e Verini -, non solo per la città e per la regione, ma per il Paese. Il ministro delle Attività produttive, la Regione Umbria brillano per la totale assenza di iniziativa per chiudere al più presto la partita dell'accordo di programma e del piano industriale dell'Ast. Anni fa anche il Comune di Terni svolgeva un ruolo di stimolo e di protagonista, insieme a lavoratori, sindacati, rete dell'indotto; oggi il Comune è latitante. Anche noi come parlamentari Pd dell'Umbria ci associamo agli appelli dei sindacati, del Pd ternano e ci rivolgiamo al Ministro Urso perché assuma senza ulteriori indugi una iniziativa che, nel quadro di politiche di rilancio della produzione siderurgica nazionale, dia impulso e prospettiva al sito di Terni, al piano industriale e all'accordo di programma".



