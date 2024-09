Agabiti, Umbria cinema 'festival sempre più atteso'

"L'Umbria cinema festival di Todi, con l'edizione 2024, si conferma come un appuntamento sempre più atteso anche dalle comunità locali, sempre più coinvolte e partecipi di questo legame con il cinema all'interno del territorio": è quanto ha detto Paola Agabiti, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Umbria, nel corso della presentazione della quarta edizione del festival che è stato presentato stamani a Roma. "L'assessorato al Turismo della Regione Umbria - ha aggiunto - ha puntato convintamente sul cinema con importanti investimenti finanziari e con una complessiva revisione della legislazione di settore, avendo ben presente che il mondo delle produzioni cinematografiche non rappresenta soltanto una declinazione fondamentale dell'espressione artistica e culturale, bensì anche un volano di attrattività turistica e di valorizzazione del territorio e delle eccellenze storico-artistiche di cui l'intera Umbria è custode".

"In questo contesto - ha detto ancora Agabiti - vorrei ricordare anche il progetto 'Umbria, i sapori del cinema', realizzato in collaborazione con l'assessorato regionale all'Agricoltura, che partirà il 20 settembre con l'obiettivo di valorizzare le produzioni agroalimentari attraverso eventi e proiezioni cinematografiche organizzate dalla Rete dei festival del cinema umbri. Voglio ringraziare il direttore Paolo Genovese, Sviluppumbria e tutte le istituzioni a partire dal sindaco del Comune di Todi, Antonino Ruggiano, che hanno contribuito a portare le luci del grande schermo in piazza del Popolo di Todi - ha concluso Agabiti -, una delle piazze più belle della nostra regione".



