A Todi Umbria cinema, festival dei film italiani

Al via la quarta edizione di Umbria cinema, il festival che animerà le piazze di Todi tra il 13 e il 15 settembre. L'iniziativa è promossa dalla Regione Umbria e dal Comune, con direttore artistico il regista Paolo Genovese, presidente di Umbria film commission.

Il programma del festival è stato presentato a Roma, presso la sede della stampa estera, da Genovese insieme all'assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti, al sindaco di Todi, Antonino Ruggiano e al presidente della Commissione cultura della Camera, Federico Mollicone.

Umbria cinema è il festival che negli ultimi anni ha arricchito lo splendido centro storico umbro con film acclamati e ospiti speciali del mondo dello spettacolo, e che si differenzia rispetto ad altri festival per il fatto di essere dedicato esclusivamente all'Italia, raccontandolo fuori e dentro lo schermo.

Il programma di quest'anno vede dodici film italiani in concorso, uno fuori concorso e l'anteprima della serie di Rai Fiction "I casi di Teresa Battaglia - Ninfa Dormiente".

Tra gli ospiti annunciati, Carlo Verdone, Margherita Buy, Emanuela Fanelli, Claudia Gerini, Valeria Golino, Paolo Calabresi, Luca Barbarossa, Massimiliano Bruno e Max Giusti.

"Un'edizione estremamente ricca di ospiti e di film, una selezione trasversale che spazia tra tutti i generi del cinema italiano", ha spiegato Genovese.

"L'assessorato al Turismo della Regione - ha detto quindi Agabiti - ha puntato convintamente sul cinema con importanti investimenti finanziari e con una complessiva revisione della legislazione di settore, avendo ben presente che il mondo delle produzioni cinematografiche non rappresenta soltanto una declinazione fondamentale dell'espressione artistica e culturale, bensì anche un volano di attrattività turistica e di valorizzazione del territorio e delle eccellenze storico-artistiche di cui l'intera Umbria è custode".

"Ancora una settimana all'insegna dell'arte e della cultura, stavolta quella cinematografica, per la città di Todi, con una proposta di alto livello qualitativo e di forte richiamo mediatico, un mix al centro della strategia regionale di valorizzazione e promozione di tutti i territori dell'Umbria, sempre più spesso location ideali per importanti produzioni di cinema e tv e, di conseguenza, destinazioni turistiche privilegiate", è stato il commento di Ruggiano.

"Il cinema italiano ha un'importanza fondamentale per le regioni e i territori" ha sottolineato il presidente Mollicone.

"Insieme alle Film commission - ha aggiunto - si riescono a valorizzare e creare sinergie per cui da una parte si sostiene l'industria cinematografia e dall'altra quella turistica e del turismo cinematografico che sempre più prende piede grazie anche al traino dei film internazionali che vengono girati in Italia.

Il governo ha stanziato 7 milioni di euro per i festival del cinema".

I 12 film in concorso verranno proiettati al cinema Nido dell'Aquila a partire dal 9 a domenica 15 settembre, con accesso libero e gratuito, e gareggeranno per l'assegnazione di sei premi: miglior film, miglior attore, miglior attrice, miglior sceneggiatura, miglior opera prima e miglior regista.



