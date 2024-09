A Buy e Verdone il premio Proietti di Umbria cinema

Il premio Proietti previsto nella quarta edizione di Umbria Cinema, in programma a Todi dal 13 al 15 settembre, verrà assegnato a Margherita Buy e Carlo Verdone.

I dodici film in concorso verranno invece proiettati al cinema Nido dell'Aquila durante la settimana che va da lunedì 9 settembre a domenica 15, con accesso libero e gratuito, e gareggeranno per l'assegnazione di sei riconoscimenti: miglior film, miglior attore, miglior attrice, miglior sceneggiatura, miglior opera prima e miglior regista. In concorso titoli italiani che si sono aggiudicati quest'anno il successo della critica e del pubblico: "Finalmente l'alba" di Saverio Costanzo; "Romeo è Giulietta" di Giovanni Veronesi; "Volare" di Margherita Buy; "Zamora" di Neri Marcorè; "Dieci minuti" di Maria Sole Tognazzi; "Enea" di Pietro Castellitto; "Te l'avevo detto" di Ginevra Elkann; "Caracas" di Marco D'Amore; "Gloria!" di Margherita Vicario; Another End" di Piero Messina; "Un mondo a parte" di Riccardo Milani; "Confidenza" di Daniele Luchetti.

Come da tradizione, nelle serate della manifestazione il festival abbraccerà il centro cittadino di Todi a Piazza del Popolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA