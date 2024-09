Inizia il percorso di 'Pensa l'Umbria' a sostegno di Proietti

Sabato 14 settembre, dalle ore 10,00, presso l'Hotel Deco di Perugia inizia il percorso di "Pensa l'Umbria" che sul modello di "Pensa Perugia" a sostegno di Vittoria Ferdinandi, ha l'obiettivo di costruire un secondo polo a sostegno di Stefania Proietti, accanto ai partiti del "Patto Avanti" (tra cui Pd, M5s, AVs, Psi).

Così il segretario d'azione e coordinatore di "Pensa Perugia" Giacomo Leonelli: "Nel capoluogo il progetto di 'Pensa Perugia' , con il suo 6%, è stato determinante per la vittoria del centro-sinistra largo, risultando terza lista della coalizione.

Ciò è stato possibile perché il percorso politico si è da subito caratterizzato come innovativo, riformatore, concreto e rafforzato da tanto civismo pragmatico e costruttivo. Tra poche settimane si voterà per la Regione e pensiamo sia giusto riprovarci; dialogando con tutti e allargando anche a nuove forze politiche e realtà civiche, perché i dati economici e sociali umbri sono pessimi, e ci vuole davvero tanta energia positiva per cambiare in meglio la nostra regione accanto a Stefania Proietti".

L'evento, aperto a tutti, e che coinvolgerà - spiega una nota di Azione - oltre ai partiti già invitati, tante liste civiche del territorio, sarà caratterizzato da un primo confronto di idee e proposte che verranno poi sottoposte alla candidata presidente per la costruzione del suo programma di governo.





