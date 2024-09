Foligno, approvata la variante per il restauro della cattedrale

Aumentate le risorse per la riparazione di uno dei simboli di Foligno, la Cattedrale di San Feliciano. La Conferenza dei servizi permanente ha infatti approvato la variante per l'intervento di riparazione dei danni, miglioramento sismico e restauro dell'edificio, che si trova nel centro storico della città.

Il valore complessivo dell'intervento, già finanziato per 1 milione di euro, è stato incrementato di 120 mila euro, raggiungendo un importo totale di 1 milione e 120 mila euro.

"Con il commissario Castelli - ha dichiarato la presidente della Regione Donatella Tesei - siamo riusciti a far aumentare le risorse destinate ad una delle chiese principali della città.

Un intervento che permetterà di rendere sia più sicura sia più bella la chiesa di San Feliciano, continuando quell'azione costante che stiamo mettendo in essere di preservazione e tutela delle ricchezze della nostra splendida terra".

"Grazie a un impegno quotidiano, condiviso con la presidente Donatella Tesei e l'Ufficio speciale ricostruzione guidato dal direttore Stefano Nodessi Proietti, stiamo sbloccando opere di fondamentale importanza per l'Umbria - ha affermato il commissario alla riparazione e ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli -. Il mio ringraziamento va specialmente ai soggetti attuatori di questi interventi chiave, in questo caso la diocesi di Foligno e al vescovo Domenico Sorrentino. Proseguiamo nell'opera di restituzione dei simboli religiosi alle nostre comunità".

L'intervento - spiega la struttura commissariale - prevede il rafforzamento locale della struttura e il restauro delle superfici interne, in particolare delle decorazioni in stucco e degli intonaci, oltre a interventi specifici sui dipinti murali e gli elementi in pietra della facciata. Saranno inoltre eseguiti lavori per il miglioramento delle condizioni statiche e sismiche delle arcate e della volta della navata principale.





