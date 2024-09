Atleti aviglianesi si distinguono in competizioni di skyrunning

Il Comune di Avigliano Umbro annuncia - in una sua nota - "con orgoglio" i successi di tre atleti locali che si sono distinti a livello internazionale in prestigiose competizioni di skyrunning.

Fabio Sensini ha partecipato al celebre Trofeo Kima 2024, una delle competizioni più impegnative al mondo. Con grande determinazione, ha completato il percorso di 52 km, con un dislivello di oltre 4.000 metri, tra creste montuose e terreni rocciosi. Il Trofeo Kima, che si svolge nelle Alpi Retiche, è noto per essere una delle gare più tecniche e difficili nel panorama mondiale. "Portando con orgoglio il numero di gara 153, Fabio ha rappresentato Avigliano Umbro con onore - è detto nella nota -ottenendo un risultato eccezionale di cui la nostra comunità è estremamente fiera".

Contemporaneamente, altri due atleti aviglianesi, Gianluca Bertoldi e Mirco Dorandini, hanno partecipato a un'importante competizione internazionale tra Francia e Svizzera, affrontando un percorso di 55 chilometri con un dislivello di 3.800 metri, portando a termine la gara in 11 ore. Anche questa competizione ha richiesto un grande sforzo fisico e mentale, confermando il livello di preparazione e la passione che caratterizza i nostri atleti.

Il Comune di Avigliano Umbro "si congratula con loro per queste eccezionali imprese sportive. I loro successi sono frutto di anni di allenamento, dedizione e una passione incrollabile per lo sport, che rendono onore alla nostra comunità".



