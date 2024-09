Al via la ricostruzione della concattedrale di Norcia

Consegnati i lavori di ricostruzione della concattedrale di Santa Maria Argentea, la chiesa della vita quotidiana di tutti gli abitanti di Norcia.

Nel pomeriggio del 7 settembre dopo quasi otto anni dal terremoto che ne causò la quasi totale distruzione, il vescovo monsignor Renato Boccardo ha consegnato, simbolicamente, le chiavi dell'edificio religioso alla ditta perugina che si è aggiudicata l'appalto, la Società edile appalti di Marsciano.

Alla momento celebrativo hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Norcia Giuliano Boccanera, il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, l'assessore regionale Enrico Melasecche e l'abate benedettino padre Benedetto Nivakoff.

"Aprire ufficialmente questo cantiere è un messaggio di speranza e di conferma di una volontà di rimettere insieme i pezzi di questa città", ha detto all'ANSA monsignor Boccardo.

"Oltre alla ricostruzione delle pietre - ha aggiunto il religioso - occorre pensare anche alla ricostruzione della comunità. Ricostruire Santa Maria Argentea aiuterà a ricostruire anche il tessuto sociale di Norcia".

Sulla stessa linea del vescovo si mantiene il sindaco Boccanera: "È un mattone fondamentale per la ricostruzione della nostra città, Santa Maria Argentea è la chiesa dei nursini, qui da sempre si svolgono le funzioni religiose che scandiscono la vita dei credenti che vivono a Norcia".

"È un passo avanti importante", ha sottolineato invece Castelli. "Con la diocesi di Spoleto - ha sottolineato - abbiamo un rapporto particolarmente coeso e nella Cabina di coordinamento di martedì abbiamo concordato con la Cei una serie di modifiche e integrazioni alla disciplina delle chiese che va a rendere ancora più flessibile la procedura di ricostruzione degli edifici religiosi".

Alla consegna dei lavori hanno partecipato anche diversi cittadini di Norcia, per qualcuno è stata l'occasione per rientrare dentro la "sua" chiesa dopo tanti anni. I lavori saranno conclusi - secondo il contratto di appalto - in 600 giorni. L'importo dell'intervento è di circa 7 milioni e 400mila euro.



