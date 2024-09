Parte la ricostruzione della Concattedrale di Norcia

Ad otto anni dal terremoto del 2016, sabato 7 settembre verrà avviato il cantiere di ricostruzione della Concattedrale di Santa Maria Argentea a Norcia.

"La chiesa Cattedrale non è soltanto un edificio di pietra, ma è anche il luogo nel quale la comunità cristiana si raccoglie per la celebrazione dei sacramenti e per alimentare la propria vita di adesione al Vangelo del Signore" ha sottolineato il vescovo Renato Boccardo attraverso una nota della diocesi.

"Dunque - ha aggiunto - è un luogo che è particolarmente significativo per la città di Norcia e per il territorio circostante. Finalmente, dopo otto anni, avviamo il cantiere per la ricostruzione. Vorrei ringraziare quanti si sono adoperati per arrivare a questo giorno, su tutti il Commissario Castelli e tutta la sua struttura, gli altri Enti in vario modo coinvolti, i tecnici della Curia e tutti quanti si sono impegnati nella progettazione".

L'importo dell'intervento è di circa 7 milioni e 400 mila euro e provengono dal fondo sisma 2016. Da capitolato - riferisce la diocesi - la durata dei lavori è stimata in 600 giorni e si ipotizza quindi la conclusione per l'estate 2026.





